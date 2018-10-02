SkyUp получила разрешение на полеты в Европу
Об этом сообщает ЦТС.
Данный сертификат дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли - в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.
В связи с этим компания готовится анонсировать новые маршруты в Европу.
Ранее коммерческий директор туроператора Join UP! Александр Альба сообщил, что получение сертификата TCO позволит компании SkyUp выполнять рейсы на Тенерифе непосредственно без промежуточной пересадки.
ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве.
Форма собственности указанной компании – на 100% частная. Главный акционер SkyUp – ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.
- Напомним, ранее сообщалось, что Wizz Air откроет рейсы из Харькова в Вену, а также в Лондон.
- Молдавская авиакомпания возобновляет рейсы Киев-Кишинев.
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