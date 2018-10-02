2 октября, 2018, 18:29

Авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Европу, пройдя процедуру TCO (Third Country Operator Licence)

Об этом сообщает ЦТС.

Данный сертификат дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли - в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

В связи с этим компания готовится анонсировать новые маршруты в Европу.

Ранее коммерческий директор туроператора Join UP! Александр Альба сообщил, что получение сертификата TCO позволит компании SkyUp выполнять рейсы на Тенерифе непосредственно без промежуточной пересадки.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве.

Форма собственности указанной компании – на 100% частная. Главный акционер SkyUp – ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.