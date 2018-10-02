Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Италией и Чехией
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Впервые вызов в национальную команду получил Игорь Пластун из бельгийского "Гента." Вернулись в сборную форвард "Динамо" Артем Беседин, который восстановился после травмы, и полузащитник венгерского "Ференцвароша" Иван Петряк, который в последний раз вызывался в сборную в марте.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда ("Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).
Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Иван Петряк "(Ференцварош", Венгрия).
Нападающие: Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Сборная Украины 10 октября сыграет в Италии товарищеский матч против Италии, а 16 октября в Харькове будет принимать Чехию в Лиге наций.
- Ранее, Андрей Шевченко обнародовал имена легионеров, которые заигрывают против Италии и Чехии.
- УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за поведение фанатов во время выездного матча команды Андрея Шевченко против Чехии в Лиге наций.
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