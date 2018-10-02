Сенцова можно обменять на осужденных в США россиян, но нужен сигнал Штатов, - адвокат

2 октября, 2018, 08:58

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова не исключает возможность обмена своего подопечного на осужденных в США россиян

Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе в эфире канала "112 Украина".

Он прокомментировал материал в российской "Новой газете" относительно Сенцова. В частности, источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, рассказал изданию, что главным условием освобождения политзаключенного является выдача России осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, и шпионки Марии Бутиной, которая находится там под арестом.

Таким образом, Кремль, по данным СМИ, готов обсуждать такую "гуманитарную акцию" непосредственно с американской стороной, не включая Украину в переговоры.

Динзе высказал предположение, что источником такой информации могут быть исключительно спецслужбы.

"Что касается возможности или невозможности такого обмена в данных наших реалиях, то, в принципе, такой обмен возможен, если американская сторона не против. Я думаю, это сигнал, что такие переговоры в принципе возможны, и, соответственно, российская сторона наверняка ждет, чтобы американская сторона отреагировала", - подчеркнул Динзе.