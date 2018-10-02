Сенцова можно обменять на осужденных в США россиян, но нужен сигнал Штатов, - адвокат
Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе в эфире канала "112 Украина".
Он прокомментировал материал в российской "Новой газете" относительно Сенцова. В частности, источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, рассказал изданию, что главным условием освобождения политзаключенного является выдача России осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, и шпионки Марии Бутиной, которая находится там под арестом.
Динзе высказал предположение, что источником такой информации могут быть исключительно спецслужбы.
"Что касается возможности или невозможности такого обмена в данных наших реалиях, то, в принципе, такой обмен возможен, если американская сторона не против. Я думаю, это сигнал, что такие переговоры в принципе возможны, и, соответственно, российская сторона наверняка ждет, чтобы американская сторона отреагировала", - подчеркнул Динзе.
- Как сообщалось, в эти выходные россияне показали фото Сенцова.
- Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред.
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