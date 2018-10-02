Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов
2 октября, 2018, 18:57
2 октября с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня
В том числе это было трижды сделано из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, Луганское, Старогнатовка, Чермалык и Павлополь.
Из минометов 82-го калибра оккупанты обстреливали опорные пункты вблизи Орехова, Луганского и Старогнатовки. По защитникам Луганского также велся огонь из вооружения БМП.
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