Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов

2 октября, 2018, 18:57

2 октября с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня

В том числе это было трижды сделано из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, Луганское, Старогнатовка, Чермалык и Павлополь.

Из минометов 82-го калибра оккупанты обстреливали опорные пункты вблизи Орехова, Луганского и Старогнатовки. По защитникам Луганского также велся огонь из вооружения БМП.