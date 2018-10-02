Российские авиаудары в Сирии убили 18 тысяч человек, - отчет

2 октября, 2018, 12:56

Российские авиаудары в Сирии за последние три года убили около 18,100 лиц, в том числе около 8 тысяч мирных сирийцев, среди них 1,936 детей и 1,199 женщин

Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

По ее данным, от ударов авиации РФ также погибли 5,233 боевиков ИГИЛ и 4,875 боевиков повстанческих и джихадських группировок.

Москва говорит, что от начала кампании "точными" ударами убила в Сирии 85 тысяч "террористов", пишет DW.

На прошлой неделе обсерватория заявила, что авиационные удары западной коалиции убили более 3,300 мирных жителей после вмешательства в Сирии против ІДІЛ.