 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские авиаудары в Сирии убили 18 тысяч человек, - отчет

Российские авиаудары в Сирии за последние три года убили около 18,100 лиц, в том числе около 8 тысяч мирных сирийцев, среди них 1,936 детей и 1,199 женщин

Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

По ее данным, от ударов авиации РФ также погибли 5,233 боевиков ИГИЛ и 4,875 боевиков повстанческих и джихадських группировок.

Москва говорит, что от начала кампании "точными" ударами убила в Сирии 85 тысяч "террористов", пишет DW.

На прошлой неделе обсерватория заявила, что авиационные удары западной коалиции убили более 3,300 мирных жителей после вмешательства в Сирии против ІДІЛ.

  • Как известно, президент Сирии Башар Асад при решающей поддержке Москвы и Ирана вернул себе контроль над большинством территорий, утраченных после начала гражданской войны в 2011 году.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

2 октября, 2018 вторник

1 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать