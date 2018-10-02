Россия ставит под угрозу действие ракетного договора, - Столтенберг

2 октября, 2018, 14:04

Россия не придерживается своих международных обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия не уважает свои международные обязательства, включая Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который сейчас находится под угрозой из-за действий России", - сказал он перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического Альянса, пишет Европейская правда.

Столтенберг рассказал, что Россия разрабатывает новую ракету наземного базирования большого радиуса действия.

"Россия не предоставила никакой конкретной информации про эти ракеты. Все союзники согласны, что это нарушение договоренностей", - уточнил он.