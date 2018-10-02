2 октября, 2018, 23:52

Россия передала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, речь идет о 49 единицах техники, среди которых 4 пусковые установки

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует Интерфакс.

"Согласно решению президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал Шойгу.

По его словам, сирийских военных из армии Башара Асада за три месяца научат пользоваться системами С-300. Работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена до 20 октября.

Шойгу также сообщил, что основное направление, с которого проходили мероприятия авиатехники на сирийскую территорию (израильские самолеты, — ред.), контролируется сейчас на 200 км.