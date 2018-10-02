Россия передала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует Интерфакс.
"Согласно решению президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал Шойгу.
По его словам, сирийских военных из армии Башара Асада за три месяца научат пользоваться системами С-300. Работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будет завершена до 20 октября.
Шойгу также сообщил, что основное направление, с которого проходили мероприятия авиатехники на сирийскую территорию (израильские самолеты, — ред.), контролируется сейчас на 200 км.
- 17 сентября над акваторией Средиземного моря системой противовоздушной обороны Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 российских военнослужащих. Россия с самого начала возлагала вину за инцидент на израильских военных. Израиль обвинил в этом инциденте сирийских военных, которые вели неточный огонь по этому району уже тогда, когда израильские самолеты покинули его.
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