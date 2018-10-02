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Рада осудила попытки вернуть россиян в ПАСЕ

Депутаты украинского парламента поддержали проект постановления "О заявлении Верховной Рады в связи с ситуацией в Парламентской Ассамблее Совета Европы"

За документ проголосовали 242 нардепа, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Верховная Рада Украины постановляет: осудить попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций Ассамблеи и внесение  в уставные документы изменений, меняющих основополагающие принципы деятельности организации", - говорится в тексте постановления.

Как говорится в тексте заявления ВР, сохранение авторитета и политической состоятельности ПАСЕ в условиях современных вызовов в Европе является возможным исключительно при условии обеспечения существующей институциональной способности Ассамблеи и ее механизмов осуществления собственных политик.

"Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание ПАСЕ своей политической неспособности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию отхода от ценностей и принципов Совета Европы, заставит Верховную Раду и ее Постоянную делегацию в ПАСЕ осуществить полный пересмотр принципов, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей", - подчеркнули в Совете.

Документом поручается председателю Совета Андрею Парубию обеспечить безотлагательное направление текста заявления ПАСЕ и к парламентам государств-членов Совета Европы. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

  • 28 сентября парламент Литвы специальной резолюцией призвал ПАСЕ не восстанавливать права российской делегации в этой организации.
  • ПАСЕ будет голосовать об изменениях в регламент, способных усложнить наложение санкций на РФ, на заседании 9 октября.
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