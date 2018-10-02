"Тактика сомалийских пиратов": в Раде назвали вкидом обмен Сенцова на заключенных в США россиян

2 октября, 2018, 12:08

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала информационной спецоперацией и спекулятивным вкидом публикацию о возможном обмене незаконно осужденного Россией украинца Олега Сенцова на заключенных в США россиян

Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

"Уже не впервые недостоверные и спекулятивные вкиди о судьбе Олега Сенцова и других пленников Кремля делаются через так называемые российские либеральные СМИ. Летом был субботний ночной кошмар - вброс о "транспортировка Олега в Киев", сейчас - о "переговоры США и РФ об обмене украинского политзаключенного на откровенный российский криминалитет и мафию", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер Рады предположила, что таким образом российские спецслужбы, в частности, пытаются дискредитировать идею существования в РФ независимых от власти СМИ, а также повысить цену за освобождение Сенцова.

"Меня уже давно не удивляет, что подобные грязные информационные спецоперации запускаются через так называемые либеральные российские медиа, потому что цель спецслужб здесь очевидна: поднять ставку, цену переговоров, параллельно дискредитировать даже иллюзию существования независимых от Кремля медиа. Именно поэтому эти слухи, которые не имеют под собой никакой основы, запускаются именно так", - заявила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что обмен политзаключенного на функционеров криминальных структур является тактикой торговцев людьми.

"Олег - политзаключенный, дело которого сфабриковано с самого начало до конца, от первой до последней буквы. И очевидно, что говорить об обмене его на мафиози, торговцев оружием и шпионов - это тактика сомалийских пиратов, торговцев людьми, на которых давно превратился Кремль", - подытожила Геращенко.

Ранее, 30 сентября, российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия допускает обмен Сенцова на заключенных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о такой план "ничего не известно". Такую же позицию высказала представитель российского МИД Мария Захарова.

Марию Бутину арестовали в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках "развивать связи с лицами в США и входить в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Константина Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году. Ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Виктора Бута по запросу Вашингтона задержали в 2008 году в Таиланде, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В Госдепе США сообщили, что не будут договариваться с Россией об освобождении Олега Сенцова в обмен на заключенных россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину.