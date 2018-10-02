"Тактика сомалийских пиратов": в Раде назвали вкидом обмен Сенцова на заключенных в США россиян
Об этом Геращенко написала в своем Facebook.
"Уже не впервые недостоверные и спекулятивные вкиди о судьбе Олега Сенцова и других пленников Кремля делаются через так называемые российские либеральные СМИ. Летом был субботний ночной кошмар - вброс о "транспортировка Олега в Киев", сейчас - о "переговоры США и РФ об обмене украинского политзаключенного на откровенный российский криминалитет и мафию", - написала Геращенко.
Первый вице-спикер Рады предположила, что таким образом российские спецслужбы, в частности, пытаются дискредитировать идею существования в РФ независимых от власти СМИ, а также повысить цену за освобождение Сенцова.
"Меня уже давно не удивляет, что подобные грязные информационные спецоперации запускаются через так называемые либеральные российские медиа, потому что цель спецслужб здесь очевидна: поднять ставку, цену переговоров, параллельно дискредитировать даже иллюзию существования независимых от Кремля медиа. Именно поэтому эти слухи, которые не имеют под собой никакой основы, запускаются именно так", - заявила Геращенко.
Нардеп подчеркнула, что обмен политзаключенного на функционеров криминальных структур является тактикой торговцев людьми.
"Олег - политзаключенный, дело которого сфабриковано с самого начало до конца, от первой до последней буквы. И очевидно, что говорить об обмене его на мафиози, торговцев оружием и шпионов - это тактика сомалийских пиратов, торговцев людьми, на которых давно превратился Кремль", - подытожила Геращенко.
Ранее, 30 сентября, российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия допускает обмен Сенцова на заключенных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о такой план "ничего не известно". Такую же позицию высказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Марию Бутину арестовали в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках "развивать связи с лицами в США и входить в организации, имеющие влияние на американскую политику".
Константина Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году. Ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.
Виктора Бута по запросу Вашингтона задержали в 2008 году в Таиланде, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.
В Госдепе США сообщили, что не будут договариваться с Россией об освобождении Олега Сенцова в обмен на заключенных россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепа и президента Дональда Трампа, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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