"Создаст напряженность": Россия пожаловалась на решение Британии усилить военное присутствие в Арктике
Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о новой оборонной стратегии в Арктике.
"Призываем официальный Лондон, который в последнее время активно продвигает концепцию" Глобальной Британии ", реализовывать свои амбиции в других сферах", - сказал он.
"Ничем не оправданные планы наращивания Великобританией военного присутствия у непосредственных границ России приведут только к созданию никому не нужной напряженности", - отметил сотрудник дипломатического представительства РФ.
Объявляя о новой оборонной стратегии в Арктике, глава Минобороны Великобритании сообщило о размещении в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться там вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.
Уильямсон сказал, что таким образом Лондон отреагирует на активность Москвы в арктическом регионе, которая выросла в последние годы.
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