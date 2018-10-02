"Создаст напряженность": Россия пожаловалась на решение Британии усилить военное присутствие в Арктике

2 октября, 2018, 13:34

Наращивание Великобританией военного присутствия возле северных границ России обернется ростом напряженности в арктическом регионе

Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о новой оборонной стратегии в Арктике.

"Призываем официальный Лондон, который в последнее время активно продвигает концепцию" Глобальной Британии ", реализовывать свои амбиции в других сферах", - сказал он.

"Ничем не оправданные планы наращивания Великобританией военного присутствия у непосредственных границ России приведут только к созданию никому не нужной напряженности", - отметил сотрудник дипломатического представительства РФ.

Объявляя о новой оборонной стратегии в Арктике, глава Минобороны Великобритании сообщило о размещении в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться там вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.

Уильямсон сказал, что таким образом Лондон отреагирует на активность Москвы в арктическом регионе, которая выросла в последние годы.