"Пиккардийская Терция" будет колядовать вместе с Национальным драмтеатром имени Франко в Киеве
На праздник Крещения, 19 января 2019 года, украинская акапельная группа "Пиккардийская Терция" привезет в Киев праздничную программу "Рождественские Истории".
Рождественская программа "пиккардийцев" объединяет как старинные, так и современные колядки, как народные, так и авторские.
"Пиккардийская Терция" обещает слушателям увлекательное праздничное путешествие по странам мира, ведь акапельная коляда будет не только на украинском, но и на польском, английском, испанском, эстонском языках.
"Начало нового года - очень хорошее время. Время начала чего-то нового, время новых мечтаний и новых шагов для их воплощения, время для надежд, желаний и свершений. А коляда – это то, что делает наш мир и всех нас лучше! Это то, что способно зарядить нас светом и добром на год вперед", - говорит художественный руководитель "Терции" Владимир Якимец.
Место встречи для общей коляды - Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.
За один вечер "пиккардийцы" дадут два концерта – в 16:00 и 19:00.
- Напомним, украинская группа Fontaliza даст концерт в столице и представит новый альбом “Фирменные движения” 11 октября.
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