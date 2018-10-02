"Пиккардийская Терция" будет колядовать вместе с Национальным драмтеатром имени Франко в Киеве

2 октября, 2018, 16:14

19 января вокальная формация “Пиккардийская Терция” привезет в Киев "Рождественские Истории"

На праздник Крещения, 19 января 2019 года, украинская акапельная группа "Пиккардийская Терция" привезет в Киев праздничную программу "Рождественские Истории".

Рождественская программа "пиккардийцев" объединяет как старинные, так и современные колядки, как народные, так и авторские.

"Пиккардийская Терция" обещает слушателям увлекательное праздничное путешествие по странам мира, ведь акапельная коляда будет не только на украинском, но и на польском, английском, испанском, эстонском языках.

"Начало нового года - очень хорошее время. Время начала чего-то нового, время новых мечтаний и новых шагов для их воплощения, время для надежд, желаний и свершений. А коляда – это то, что делает наш мир и всех нас лучше! Это то, что способно зарядить нас светом и добром на год вперед", - говорит художественный руководитель "Терции" Владимир Якимец.

Место встречи для общей коляды - Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

За один вечер "пиккардийцы" дадут два концерта – в 16:00 и 19:00.