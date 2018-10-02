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"Лион" - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов


фото: twitter
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" играет в гостях с французским "Лионом"

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина)

2 октября, Лион, стадион "Парк Олимпик Лион"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

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