"Лион" - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов
2 октября, 2018, 12:00
Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" играет в гостях с французским "Лионом"
Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина)
2 октября, Лион, стадион "Парк Олимпик Лион"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".
Смотрите, как «Шахтер» провел предматчевую тренировку на стадионе «Парк Олимпик Лионне» накануне поединка @championsleague.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2018 г.
Фоторепортаж ждет вас здесь: https://t.co/v2qJhFs4CR pic.twitter.com/1ZFpGFsrhe
- "Шахтер" в стартовом матче ЛЧ сыграл на своем поле вничью 2:2 с немецким "Гоффенгаймом", а "Лион" неожиданно победил в гостях английский "Манчестер Сити" - 2:1.
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