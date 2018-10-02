"Барселона" подыскала замену главному тренеру

2 октября, 2018, 13:56

Руководство "Барселоны" рассматривает возможность замены нынешнего тренера Эрнесто Вальверде на француза Тьерри Анри

Об этом рассказал известный футбольный агент Жорди Хота в программе El Chiringuito.

По его словам, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу задумался над увольнением Вальверде после нескольких неудачных матчей в чемпионате Испании, где каталонцы, среди прочего, уступили аутсайдерам из "Леганеса".

"Барселона" рассматривает кандидатуру Тьерри Анри, который сейчас работает ассистентом тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Инициатором приглашения француза стал технический секретарь "Барселоны" Эрик Абидаль, который является близким другом легендарного форварда.

Анри может возглавить "Барселону" уже осенью, если Вальверде в ближайших пяти матчах не достигнет положительных результатов.