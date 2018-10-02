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Провокаторы завозили на Майдан проституток и бомжей, чтобы мешать активистам, - Парубий


фото: pravda.com.ua
Во время событий на Майдане в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток, чтобы те мешали выступлениям активистов

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью изданию "Украинская правда".

Он отметил, что во время событий на Майдане оппонентами активистов были не "идеологические противники", а простые наемники, которые понятия не имели, что и для чего. Но они были опасными.

"Во время Майдана против нас использовали различные провокации. Была методика – завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на Майдан завозили проституток. Был этап – заходили "титушки", провоцировали", - подчеркнул Парубий.

По его словам, проституткам тогда платили, чтобы они приезжали на Майдан на час и "покричали".

"На Майдане идет выступление и одномоментно начинает где-то 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало", - пояснил Парубий.

 

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