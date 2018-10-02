Прокурор ГПУ отказался от $30 тыс. взятки и сдал провокатора НАБУ

2 октября, 2018, 11:33

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили гражданина, который пытался откупиться от обвинений за $30 тыс. взятки прокурору ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Злоумышленника разоблачили в момент передачи им части взятки в размере $15 тыс. прокурору. Предложение неправомерной выгоды поступило прокурору в феврале 2018 года, после чего он сразу проинформировал об этом факте генеральную инспекцию ГПУ. Было начато досудебное расследование, осуществление которого поручили детективам НАБУ.

Взятки прокурору предложил гражданин, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к совершению преступления), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ч. 3 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

"Осознавая, что за совершенные уголовные правонарушения может быть назначено наказание - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, - гражданин решил "договориться" с прокурором, предложив ему неправомерную выгоду в размере $30 тыс. По условиям "соглашения", первая половина суммы должна быть уплачена прокурору после изменения квалификации преступления на более мягкую, вторая - по факту подачи ходатайства в суд. Поставщика неправомерной выгоды разоблачен и задержан в момент передачи первого транша из заявленной суммы", - говорится в сообщении.

1 октября 2018 года злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение").