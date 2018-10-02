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Премьер Британии ответила министру на сравнение ЕС и СССР


фото: REUTERS
Европейский Союз не похож на Советский Союз

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя слова своего министра иностранных дел Джереми Ханта о якобы уподоблении ЕС и СССР, передает Reuters.

Министр иностранных дел Джереми Хант сказал о том, что ЕС создали ради защиты свобод, но если не брать во внимание уроки истории, и превращать его в "тюрьму", уподобляясь к СССР, то это только увеличит желание членов союза выйти из него.

Мэй спросили, считает ли она, что ЕС становится похожим на СССР.

"Когда я сижу за столом переговоров в Европейском Союзе, там есть страны, которые раньше были частью Советского Союза, они сейчас являются демократическими странами, поэтому я могу сказать, что эти две организации не являются одинаковыми", - заявила глава британского правительства.

В ЕС ответили, что министрам иностранных дел было бы полезно время от времени открывать учебник истории.

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