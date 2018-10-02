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Порошенко подписал антипиратский закон, ужесточающий защиту авторских прав


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в ст. 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных"

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Целью закона является совершенствование процесса маркирования контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов", - пояснили в президента.

По замыслу авторов инициативы, реализация закона будет способствовать созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права.

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