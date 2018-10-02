Пользователи соцсетей нашли новые фото Чепиги-Боширова

2 октября, 2018, 22:11

Пользователи социальных сетей обнаружили несколько новых фотографий Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого подозревают в отравлении Скрипалей

Об этом передает Еспресо.TV.

Первый снимок обнаружили в фотоальбоме Дальневосточного военного института (ДВОКУ) в "Одноклассниках". Его опубликовали среди прочих снимков, которые называются "ДВОКУ-92 - 25 лет в строю" - фотография Чепиги висит среди других снимков Героев России. По информации журналистов, Чепига учился в этом вузе и получил звание Героя России в 2014 году.

Еще две фотографии опубликовали пользователи социальных сетей, которые нашли их на страницах выпускников в "Одноклассниках".