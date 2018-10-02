Пользователи соцсетей нашли новые фото Чепиги-Боширова
2 октября, 2018, 22:11
Пользователи социальных сетей обнаружили несколько новых фотографий Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого подозревают в отравлении Скрипалей
Об этом передает Еспресо.TV.
Первый снимок обнаружили в фотоальбоме Дальневосточного военного института (ДВОКУ) в "Одноклассниках". Его опубликовали среди прочих снимков, которые называются "ДВОКУ-92 - 25 лет в строю" - фотография Чепиги висит среди других снимков Героев России. По информации журналистов, Чепига учился в этом вузе и получил звание Героя России в 2014 году.
Еще две фотографии опубликовали пользователи социальных сетей, которые нашли их на страницах выпускников в "Одноклассниках".
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
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