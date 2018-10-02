Полиция зафиксировала волну детских самоубийств в разных областях Украины

2 октября, 2018, 17:17

За сутки пятеро несовершеннолетних детей из разных областей Украины покончили жизнь самоубийством

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Только за вчерашний день в трех областях - Днепропетровской, Запорожской и Киеве - покончили жизнь самоубийством трое детей, 2000, 2004 и 2005 годов рождения, выпрыгнув из многоэтажных домов", - написал он.

Сегодня, 2 октября, в Донецкой области две школьницы спрыгнули с крыши 12-этажного дома.

"Утром покончили с собой две девочки в Мариуполе, 2002 и 2004 года, прыгнув с крыши многоэтажного дома, и оставили предсмертную записку со словами" я устала ... и не доживу до двадцати лет ", - отметил Аброськин.

Он спросил риторически: "Может, нам нужно остановиться в нашем бесконечном беге и повернуться к нашим детям?!"