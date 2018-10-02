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Полиция расследует нападение на журналистку канала ICTV

Полиция открыла производство относительно препятствования профессиональной деятельности журналистки программы "Чрезвычайные новости" канала ICTV Юлии Гунько

Об этом сообщает Национальная полиция города Киева.

Согласно сообщению, 2 октября журналистка обратилась в полицию с заявлением в отношении противоправных действий неизвестных лиц.

"Ночью 29 сентября на ул. Ломоносова во время проведения видеосъемки между съемочной группой телеканала и неизвестными лицами возник конфликт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько мужчин препятствовали съемкам, а один из них ударил журналистку и повредил видеокамеру.

Следователи отдела Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В ночь с 28 на 29 сентября съемочная группа ICTV принимала участие в ночном "рейде" на пьяных водителей в Голосеевском районе, организованном объединением "Питбуль". Пьяная компания напала на журналистку "Чрезвычайных новостей" Юлия Гунько.

Журналисты с объединением "Питбуль" заметили пьяную компанию рядом с автомобилем, а когда один из мужчин навеселе сел за руль, отправились по этим авто. В результате водитель и его попутчики выйдя из машины, начали драку. Мужчина и женщина напали на журналистку и ее оператора.

Как отмечает "Украинская правда", Гунько впоследствии рассказала, что был и второй приступ: после того, как водитель отказался предоставить полиции документы, из машины выскочили две женщины и начали кидаться на полицейских, а парень одной из них набросился на съемочную группу – и ударил кулаком по камере, а затем ударил журналистку по лицу.

 

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