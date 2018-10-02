Полиция расследует нападение на журналистку канала ICTV

2 октября, 2018, 12:33

Полиция открыла производство относительно препятствования профессиональной деятельности журналистки программы "Чрезвычайные новости" канала ICTV Юлии Гунько

Об этом сообщает Национальная полиция города Киева.

Согласно сообщению, 2 октября журналистка обратилась в полицию с заявлением в отношении противоправных действий неизвестных лиц.

"Ночью 29 сентября на ул. Ломоносова во время проведения видеосъемки между съемочной группой телеканала и неизвестными лицами возник конфликт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько мужчин препятствовали съемкам, а один из них ударил журналистку и повредил видеокамеру.

Следователи отдела Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В ночь с 28 на 29 сентября съемочная группа ICTV принимала участие в ночном "рейде" на пьяных водителей в Голосеевском районе, организованном объединением "Питбуль". Пьяная компания напала на журналистку "Чрезвычайных новостей" Юлия Гунько.

Журналисты с объединением "Питбуль" заметили пьяную компанию рядом с автомобилем, а когда один из мужчин навеселе сел за руль, отправились по этим авто. В результате водитель и его попутчики выйдя из машины, начали драку. Мужчина и женщина напали на журналистку и ее оператора.

Как отмечает "Украинская правда", Гунько впоследствии рассказала, что был и второй приступ: после того, как водитель отказался предоставить полиции документы, из машины выскочили две женщины и начали кидаться на полицейских, а парень одной из них набросился на съемочную группу – и ударил кулаком по камере, а затем ударил журналистку по лицу.