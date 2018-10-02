Оккупанты использовали лазерное оружие: боец ООС получил ожог глаза

2 октября, 2018, 10:50

Российско-оккупационные войска использовали лазерное оружие против подразделений ВСУ на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, на блокпосту первого рубежа "Марьинка", в рамках дорожного коридора Донецк - Курахово. В то время пограничник наблюдал за оккупированной территорией, чтобы выявить возможные разведывательно-диверсионные группы российских наемников.

Поэтому в 5-м часу вечера, наблюдая в оптический прибор, он увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны враждебного укрепления и почувствовал резкую боль в глазах.

"Военнослужащий был оперативно эвакуирован в военный госпиталь в г.. Покровск, где врачи-офтальмологи провели углубленный осмотр травмированного глаза и поставили предварительный диагноз: лучевой ожог сетчатки правого глаза в результате поражения лазерным лучом", - отметили в ведомстве.

После этого военного вертолетом армейской авиации отвезли к Днепру для продолжения лечения. Известно, что военнослужащий потерял работоспособность правого глаза на 80%.

"Это уже пятый случай применения подобного оружия. В течение 2016-2018 годов еще четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести", - подытожили в ведомстве.