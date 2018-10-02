Оккупанты совершили огневой налет на поселок Водяное, били из артиллерии

2 октября, 2018, 07:38

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии, причем 4 раза - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцевое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враги использовали минометы 120-го и 82-го калибров для обстрелов Водяного, а вблизи Луганского - дважды миномет калибра 82 мм. Оккупанты также били вблизи Луганского из вооружения боевых машин пехоты.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, четырех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и шесть - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Более того, вчера российские наемники совершили огневой налет на населенный пункт Водяное. Противники вели огонь по жилому сектору села из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин.

"Обстрел велся не по позициям Вооруженных Сил Украины, а по жилому сектору населенного пункта. Последствия преступления российско-оккупационных войск сейчас уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ", - подытожили в штабе.

Сегодня, 2 октября, оккупационные войска уже трижды обстреляли украинские позиции. Они били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское, что на Мариупольском направлении. Опорные пункты бойцов ВСУ в районе Крымского тем временем накрыли вонем из гранатометов.