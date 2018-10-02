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Официально: 1234 человека погибли из-за землетрясения и цунами в Индонезии


фото: REUTERS
По официальным данным, количество погибших в результате землетрясений и цунами в Индонезии составляет более 1230 человек

Об этом заявили в национальном агентстве по вопросам ослабления последствий бедствий, передает Reuters.

"Подтвержденные потери от землетрясения и цунами на острове Сулавеси выросли с 844 до 1234 человек", - отметили в ведомстве.

Землетрясение силой 7,5 баллов в прошлую пятницу вызвало волны цунами высотой до шести метров, которые ударили по берегу небольшого города Палу, на западном побережье Сулавеси.

Спасатели еще не достигли многих пострадавших от бедствия районов, что вызывает опасения, что количество погибших может увеличиться.

  • Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 832 человека.
  • Землетрясение произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властью была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Дунган были оборваны.
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