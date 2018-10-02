Официально: 1234 человека погибли из-за землетрясения и цунами в Индонезии

2 октября, 2018, 09:57

По официальным данным, количество погибших в результате землетрясений и цунами в Индонезии составляет более 1230 человек

Об этом заявили в национальном агентстве по вопросам ослабления последствий бедствий, передает Reuters.

"Подтвержденные потери от землетрясения и цунами на острове Сулавеси выросли с 844 до 1234 человек", - отметили в ведомстве.

Землетрясение силой 7,5 баллов в прошлую пятницу вызвало волны цунами высотой до шести метров, которые ударили по берегу небольшого города Палу, на западном побережье Сулавеси.

Спасатели еще не достигли многих пострадавших от бедствия районов, что вызывает опасения, что количество погибших может увеличиться.