Нобелевская премия по физике: ученых наградили за "лазерные прорывы"

2 октября, 2018, 13:52

Американец, француз и канадка, которая стала третьей женщиной в истории Нобелевской премии по физике: ученых наградили за технологии, которые стали современной обыденностью

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по физике в 2018 году присудили Артуру Ешкину за оптический пинцет и его применение в области биологии, Жерару Муру и Донни Стрикленд за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Как говорится в прилагаемом пресс-релизе, лауреаты этого года "сделали революциюу лазерной физике".

Артур Ешкин (1922 года) изобрел оптические пинцеты, которые захватывают микроскопические частицы (атомы, вирусы и другие живые клетки) с помощью лазерных лучей.

В разработке фактически лазерный свет толкает мелкие частицы в направлении центра луча и удерживает их там, при этом не нанося вреда. В настоящее время "оптический пинцет" широко используется в биологических исследованиях.

Жерар Муру и Донна Стрикленд проложили путь к кратчайших и наиболее интенсивных лазерных импульсов созданных человечеством. Их изобретения используются в миллионах офтальмологических операций, производимых ежегодно во всем мире.

Именно они определяют лицо сегодняшней лазерной хирургии глаза. Революционная научная работа Муру и Стрикланд по генерации ультракоротких импульсов была опубликована еще в 1985 году и была частью кандидатской диссертации Донны Стрикланд.

Донна стала третьей в истории женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике. В телефонном разговоре с Нобелевским комитетом она рассказала, что потрясена этой "безумной" новостью. Ее коллега отказался от интервью и сказал, что "очень занят работой над очередной научной статье".

В этом году размер премии составляет 9 млн крон (чуть меньше 1 миллиона долларов США по текущему курсу).

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 жовтня 2018 р.

Финансирование, которое идет по Нобелевской премии не является фиксированным - сумма определяется процентами со счета Альфреда Нобеля, и поэтому постоянно колеблется. Исторического максимума вознаграждение достигла в 2007 году, составив около 1,56 миллиона долларов. В 2012 году фонд уменьшил выплаты на 20%, чтобы избежать сокращения капитала.