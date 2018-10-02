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Нобелевская премия по физике: ученых наградили за "лазерные прорывы"

Американец, француз и канадка, которая стала третьей женщиной в истории Нобелевской премии по физике: ученых наградили за технологии, которые стали современной обыденностью

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по физике в 2018 году присудили Артуру Ешкину за оптический пинцет и его применение в области биологии, Жерару Муру и Донни Стрикленд за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Как говорится в прилагаемом пресс-релизе, лауреаты этого года "сделали революциюу лазерной физике".

Артур Ешкин (1922 года) изобрел оптические пинцеты, которые захватывают микроскопические частицы (атомы, вирусы и другие живые клетки) с помощью лазерных лучей.

В разработке фактически лазерный свет толкает мелкие частицы в направлении центра луча и удерживает их там, при этом не нанося вреда. В настоящее время "оптический пинцет" широко используется в биологических исследованиях.

Жерар Муру и Донна Стрикленд проложили путь к кратчайших и наиболее интенсивных лазерных импульсов созданных человечеством. Их изобретения используются в миллионах офтальмологических операций, производимых ежегодно во всем мире.

Именно они определяют лицо сегодняшней лазерной хирургии глаза. Революционная научная работа Муру и Стрикланд по генерации ультракоротких импульсов была опубликована еще в 1985 году и была частью кандидатской диссертации Донны Стрикланд.

Донна стала третьей в истории женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике. В телефонном разговоре с Нобелевским комитетом она рассказала, что потрясена этой "безумной" новостью. Ее коллега отказался от интервью и сказал, что "очень занят работой над очередной научной статье".

В этом году размер премии составляет 9 млн крон (чуть меньше 1 миллиона долларов США по текущему курсу).

Финансирование, которое идет по Нобелевской премии не является фиксированным - сумма определяется процентами со счета Альфреда Нобеля, и поэтому постоянно колеблется. Исторического максимума вознаграждение достигла в 2007 году, составив около 1,56 миллиона долларов. В 2012 году фонд уменьшил выплаты на 20%, чтобы избежать сокращения капитала.

  • В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Райнер Вайсс, Барри Бериш и Кип Торн за "решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн". Благодаря работе ученых астрономы получили еще один канал наблюдений за дальними объектами.
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