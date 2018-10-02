Научные издания опубликовали статью о межгалактических паразитах из "Рика и Морти". Их разыграли
На это обратило внимание издание N + 1. С публикацией (на данный момент) можно ознакомиться здесь.
Материал опубликовали издание RC Journal of Pharmaceutical Sciences, IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences и Clinical Biotechnology and Microbiology (последний уже удалил материал).
Исследователь и блогер Фарук Али Хан, который работает в фармацевтической отрасли, написал статью "Новые инструменты борьбы с межгалактическими паразитами и их передачей в зигерионкской симуляции". Межгалактические паразиты и зигерионцы - отсылки к эпизодам "Рика и Морти".
При этом он указал, что ученый вместе с соавтором, биологом Сукантом Хураниработает в институте Sanchez Institute of Biomedical Sciences for Doopidoo Research, а в конце материала ученые благодарят за помощь Рика Санчеса и правителя Плутона короля Плутино.
Ученые отмечают, что один из журналов был настолько уверен в качестве публикаций, что даже разместил ссылку на статью на своей странице в Twitter.
Кроме того, в первом абзаце текста упоминается вымышленная африканская страна Ваканда из комиксов и фильма про Черную пантеру.
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