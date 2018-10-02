NASA вновь приостановила работу обсерватории Kepler. Из-за недостатка топлива отказал телескоп
Об этом пишет Engadget.
В спящий режим аппарат перевели еще в июле 2018 года, в августе его снова запустили, но из-за недостаточного количества топлива телескоп начал выдавать ошибку и "Кеплер" вновь перевели в спящий режим.
Это плохие новости: топливо требуется для передачи остатков собранной информации. Последний раунд передачи данных со своими наблюдениями от Kepler состоится 10 октября, но хватит ли ему для этого топлива - неизвестно.
Всего Kepler за последние девять лет провел 19 кампаний по поиску экзопланет за пределами Солнечной системы и нашел 2,6 тысячи экзопланет. После последней передачи данных NASA "заморозит" Kepler - и он будет дальше просто странствовать по Вселенной.
Преемником Kepler станет зонд TESS. За девять лет, которые Kepler провел в космосе, появились новые технологии, которые значительно улучшают оптическое зрение. Дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем у Kepler.
Если вам интересно больше узнать о возможностях TESS, прочитайте материал "Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA".
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