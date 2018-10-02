Нацсовет назвал телеканалы, которые не выполняют языковые квоты

2 октября, 2018, 21:10

Оценивая фактический объем украинского языка в эфире, по результатам мониторинга, Нацсовет назвал 7 из 176-ти телеканалов, которые не дотягивают до установленной законом квоты

Об этом во вторник, 2 октября, сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Среди телеканалов с наименьшим объемом фактической доли украинского языка - "Третий цифровой" (ООО "Телеконект", Одесская область, 35%), "Думская.TV" (ООО "ТРК "Моя Одесса", Одесская область, 38%), "Южная волна" (ООО "ТРК "Южная волна-ТВ", Одесская область, 43%).

Как отметили в Нацсовете, после вступления в силу требований закона о доле украинского языка на телевидении, с 13 октября 2018 года, подобные факты будут иметь признаки нарушения законодательства.

При этом регулятор уже наложил штраф в 3,2 тыс. гривен на телеканал СТС (ООО "Телекомпания "СТС", Сумы, Сумская область). Его сумма – 3 244,2 грн, что составляет 5% лицензионного сбора. Недельный объем украиноязычных передач на телеканале "СТС" в промежутке времени с 07:00 до 18:00 был 56,1%.

В целом, по данным мониторинга, эфир большинства местных и региональных телеканалов является украиноязычным в соответствии с требованиями переходного периода. Средняя доля вещания на украинском языке составляет 99%. Фактически государственный язык звучит в 93% передач.

Мониторинг длился с 1 января до 31 мая 2018 года.