Нацсовет назвал телеканалы, которые не выполняют языковые квоты
Об этом во вторник, 2 октября, сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Среди телеканалов с наименьшим объемом фактической доли украинского языка - "Третий цифровой" (ООО "Телеконект", Одесская область, 35%), "Думская.TV" (ООО "ТРК "Моя Одесса", Одесская область, 38%), "Южная волна" (ООО "ТРК "Южная волна-ТВ", Одесская область, 43%).
Как отметили в Нацсовете, после вступления в силу требований закона о доле украинского языка на телевидении, с 13 октября 2018 года, подобные факты будут иметь признаки нарушения законодательства.
При этом регулятор уже наложил штраф в 3,2 тыс. гривен на телеканал СТС (ООО "Телекомпания "СТС", Сумы, Сумская область). Его сумма – 3 244,2 грн, что составляет 5% лицензионного сбора. Недельный объем украиноязычных передач на телеканале "СТС" в промежутке времени с 07:00 до 18:00 был 56,1%.
В целом, по данным мониторинга, эфир большинства местных и региональных телеканалов является украиноязычным в соответствии с требованиями переходного периода. Средняя доля вещания на украинском языке составляет 99%. Фактически государственный язык звучит в 93% передач.
Мониторинг длился с 1 января до 31 мая 2018 года.
- Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за невыполнение закона о 30% квоте украинского языка и музыки в эфире радиостанций за весь период действия языковых квот ввел штрафов на сумму свыше 1 373 тыс. грн.
- В то же время общенациональные радиостанции почти на 25 процентов перевыполнили квоты по ротации в своих эфирах украинских песен, местные чуть меньше - на 18%.
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