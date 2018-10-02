На Ривненщине изъяли янтаря на полмиллиона гривен
2 октября, 2018, 17:36
Правоохранители обнаружили почти 25 килограммов "солнечного" камня у жителей Ривненского и Заречненского районов
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что в ходе санкционированных обысков на территории Ривненского района правоохранители изъяли янтаря общим весом почти 20 килограммов у 42-летнего мужчины.
Кроме того, более 4 килограмма янтаря-сырца изъяли в хозяйстве 27-летнего жителя села Квасилов.
Сообщается, что ориентировочная стоимость изъятого камня составляет около 500 тысяч гривен.
"Досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 198 Уголовного кодекса Украины, в ходе которого проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности, продолжается", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что на Ровенщине полиция изъяла почти 200 кг незконно добытого янтаря на 2,8 млн грн.
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