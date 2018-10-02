На Одесчине произошла вспышка сибирской язвы, МЗ говорит об отсутствии опасности распространения

2 октября, 2018, 16:57

В селе Миняйливка Саратского района Одесской области произошла вспышка заболевания сибирской язвой

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"Пять человек, принимавших участие в забое скота в селе Миняйливка Одесской области, госпитализированы со специфическими симптомами заболевания кожи. По результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья МЗ Украины, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма)", - говорится в сообщении.

Эксперты также получили подтверждение этого диагноза после исследования мяса забитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное.

В Минздраве утверждают, что пока опасности распространения инфекции нет. Сейчас заболевание локализовано в пределах одного села - с 30 сентября 2018 года введен карантин. Медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо убитых животных.

Специалисты будут наблюдать за состоянием здоровья жителей села в течение 15 дней: продолжаются ежедневные обходы домов для контроля состояния здоровья людей, которые потенциально могут заразиться возбудителем сибирской язвы. Лицам, имевшим риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначают срочное профилактическое лечение антибиотиками, за этими людьми осуществляется медицинское наблюдение.

Сибирская язва (международное название - антракс) - это острое инфекционное заболевание, вызывающее язвы на коже, лихорадку и интоксикацию, реже - проходит в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса. В предыдущие 15 лет в Украине было зафиксировано 6 случаев сибирской язвы: в Харьковской области (2003-й год, 1 случай), Черновицкой области (2004-й год, 3 случая), Николаевской области (2008-й год, 1 случай), Черкасской области (2012-й год, 1 случай).