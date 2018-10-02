На границе Херсонщины и Крыма снимают фильм о судьбе крымско-татарской семьи

2 октября, 2018, 20:59

В Херсонской области, на админгранице с Крымом, снимают украинский фильм "Додому" - о судьбе крымскотатарской семьи и любви к Родине

Об этом сообщила пресс-служба Счастливцевского сельского совета, расположенного на Арабатской Стрелке.

На территории Счастливцевского сельсовета начались съемки украинского полнометражного художественного фильма "Додому" режиссера Наримана Алиева. Съемки проводит компания "Эт Поинт" вместе с компанией "Лаймлайт" с участием сценаристки Марыси Никитюк. Продлятся съемки на Арабатской Стрелке до 7 октября.

Отмечается, что сюжет фильма начинается в Киеве и разворачивается вокруг молодого крымского татарина Алима, который потерял старшего брата. Отец решает похоронить старшего сына на Родине – в Крыму. Поехав вместе с отцом, Алим начинает изучать традиции собственного народа, к которым раньше был равнодушен.

Фильм снимается по маршруту Киев – Стрелково. Поскольку снимать в Крыму нет возможности, то "крымские" кадры снимаются на территории Арабатской Стрелки. В частности, на Сиваше, в поселке Приозерном и в соседнем селе Стрелково.