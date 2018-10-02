На Днепропетровщине установили самый большой железный герб в Украине

2 октября, 2018, 22:31

В Днепропетровской области установили самый большой железный герб в Украине размером 4,5 м на 3,5 м

Об этом сообщает "Первый городской".

Герб размером 4,5 м на 3,5 м установили в Николаевской объединенной громаде Петропавловского района.

Над ним работали в течение недели. Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка. Как раз рядом с 15-метровым флагштоком с флагом Украины.

Отмечается, что герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, а в 2019 году на Герцевой горе планируют выложить большой Герб из декоративного дерева.