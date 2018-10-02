На Днепропетровщине установили самый большой железный герб в Украине
2 октября, 2018, 22:31
В Днепропетровской области установили самый большой железный герб в Украине размером 4,5 м на 3,5 м
Об этом сообщает "Первый городской".
Герб размером 4,5 м на 3,5 м установили в Николаевской объединенной громаде Петропавловского района.
Над ним работали в течение недели. Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка. Как раз рядом с 15-метровым флагштоком с флагом Украины.
Отмечается, что герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, а в 2019 году на Герцевой горе планируют выложить большой Герб из декоративного дерева.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика