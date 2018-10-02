На чемпионском поясе WBC появился украинский флаг
2 октября, 2018, 12:55
На чемпионском поясе и новом логотипе Всемирного боксерского совета отныне будет украинский флаг
Об этом сообщил Виталий Кличко в facebook.
Новый пояс презентовал президент WBC Маурисио Сулейман на 56-м конгрессе организации, который проходит в Киеве.
"Я хочу презентовать пояс с новым логотипом WBC. На нем теперь есть Украина", - сказал Сулейман.
Первый новый пояс получил "вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко.
"Официально объявлено, что на логотипе и новом поясе WBC отныне будет украинский флаг. На переднем плане! Это большая честь для нашей страны и для меня лично. Флаг Украины будет сопровождать победы мировых чемпионов!", - написал Кличко.
- Виталий и Владимир Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса как братья-чемпионы, которые провели наибольшее количество боев.
- Владимир Кличко получил золотой пояс почетного чемпиона WBC, во время конгресса организации, который в эти дни проходит в Киеве.
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