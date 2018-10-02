На чемпионском поясе WBC появился украинский флаг

2 октября, 2018, 12:55

На чемпионском поясе и новом логотипе Всемирного боксерского совета отныне будет украинский флаг

Об этом сообщил Виталий Кличко в facebook.

Новый пояс презентовал президент WBC Маурисио Сулейман на 56-м конгрессе организации, который проходит в Киеве.

"Я хочу презентовать пояс с новым логотипом WBC. На нем теперь есть Украина", - сказал Сулейман.

Первый новый пояс получил "вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко.

"Официально объявлено, что на логотипе и новом поясе WBC отныне будет украинский флаг. На переднем плане! Это большая честь для нашей страны и для меня лично. Флаг Украины будет сопровождать победы мировых чемпионов!", - написал Кличко.