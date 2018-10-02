На Балтике прогремел взрыв на литовском пароме с 335 пассажирами на борту
Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на информацию ВМС Литвы.
Литовские ВМС получили информацию о взрыве на пароме, на борту которого находились 335 человек, около 13.40.
На место происшествия немедленно отправили военный вертолет и два спасательных корабля.
Как отмечается, инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне РФ, за которую отвечают спасатели Калининградской области.
Литовская власть не имеет данных о пострадавших в результате взрыва.
В то же время российские СМИ сообщают, что эвакуация пассажиров с парома уже завершена.
"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", - сказал представитель Росморречфлота.
Российские СМИ также сообщают, что взрыв произошел в моторном отделении и сопровождался пожаром.
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