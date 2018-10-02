МЗ советует, как не заболеть сибирской язвой

2 октября, 2018, 18:35

Министерство здравоохранения Украины дало советы по профилактике инфицирования сибирской язвой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На брифинге 2 октября директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита отметил, что главный фактор передачи сибирской язвы - это зараженное мясо. Он призвал не покупать мясо в непроверенных местах.

"Призываем не покупать мясо на стихийных рынках, поскольку неизвестно осуществлялся ли ветеринарный контроль за этим мясом. Пользоваться лучше или организованными рынками или супермаркетами", - отметил он

Он отметил, что обязательно нужно подвергать мясо длительной термической обработке, то есть не менее 2 часов.

"Не готовьте из него шашлыки. Кратковременное открытое пламя во время которого мы жарим шашлыки, не убивает споры сибирской язвы", - отметил он.

Также Минздрав посоветовал: выполнять все ветеринарно-санитарные правила при уходе за животными; забивать животных только с разрешения ветработников; контролировать людей, которые перерабатывают и реализуют мясо, мясопродукты или любое животноводческое сырье на соблюдение всех гигиенических норм, чтобы обезопасить себя и других: захоронения трупов животных должно быть упорядочено; меховое и кожаное сырье должно проходить ветеринарный контроль.