МЗ советует, как не заболеть сибирской язвой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На брифинге 2 октября директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита отметил, что главный фактор передачи сибирской язвы - это зараженное мясо. Он призвал не покупать мясо в непроверенных местах.
"Призываем не покупать мясо на стихийных рынках, поскольку неизвестно осуществлялся ли ветеринарный контроль за этим мясом. Пользоваться лучше или организованными рынками или супермаркетами", - отметил он
Он отметил, что обязательно нужно подвергать мясо длительной термической обработке, то есть не менее 2 часов.
"Не готовьте из него шашлыки. Кратковременное открытое пламя во время которого мы жарим шашлыки, не убивает споры сибирской язвы", - отметил он.
Также Минздрав посоветовал: выполнять все ветеринарно-санитарные правила при уходе за животными; забивать животных только с разрешения ветработников; контролировать людей, которые перерабатывают и реализуют мясо, мясопродукты или любое животноводческое сырье на соблюдение всех гигиенических норм, чтобы обезопасить себя и других: захоронения трупов животных должно быть упорядочено; меховое и кожаное сырье должно проходить ветеринарный контроль.
- Напомним, в селе Миняйливка Саратского района Одесской области произошла вспышка заболевания сибирской язвой. Пятеро госпитализированы, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой.
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