Минздрав второй раз уволил Амосову с должности ректора
2 октября, 2018, 12:01
Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову с должности ректора Медуниверситета им. Богомольца после того, как возобновило ее на этой должности, выполняя постановление Киевского Печерского районного суда
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, Амосова не выполнила требований Госпотребаудитслужбы по устранению нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, а также привела к "правового коллапса" в медицинском университете им. Богомольца. Так, Минздрав разорвало контракт с ректором.
"Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректорки НМУ и об отмене всех приказов, которые издавал признан МОЗ Украины.а. ректора Александр Науменко", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 февраля Минздав отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
- 2 апреля Минздрав Украины досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца Екатериной Амосовой.
- 20 сентября Печерский суд Киева восстановил в должности ректора Национального медицинского университета им.А.Богомольца Екатерину Амосову.
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