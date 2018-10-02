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Минздрав второй раз уволил Амосову с должности ректора

Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову с должности ректора Медуниверситета им. Богомольца после того, как возобновило ее на этой должности, выполняя постановление Киевского Печерского районного суда

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, Амосова не выполнила требований Госпотребаудитслужбы по устранению нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, а также привела к "правового коллапса" в медицинском университете им. Богомольца. Так, Минздрав разорвало контракт с ректором.

"Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректорки НМУ и об отмене всех приказов, которые издавал признан МОЗ Украины.а. ректора Александр Науменко", - говорится в сообщении.

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