Министру обороны США прислали конверт с ядовитым веществом
Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что речь идет о "двух подозрительных конвертах", адресованных министру обороны Джеймсу Меттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.
Почтовое отделение Пентагона находится в отдельном доме на территории ведомства, где все входящие отправления тестируются специальной службой. Поэтому ни один конверт или посылка, которые показывают положительный результат тестирования на наличие опасных веществ, не попадают дальше и не представляют опасности для остального личного состава.
Как сообщил в связи с последним инцидентом пресс-секретарь Пентагона полковник Роб Миннинг, сейчас персонал почтовой службы, который контактировал с подозрительными конвертами, находится под карантином.
- Рицин – крайне токсичное соединение, которое добывается из касторовых бобов. Вещество может храниться как в виде порошка, так и в жидком и газообразном состояниях. Оно неоднократно было применено во время терактов. В случае рицинного отравления человек сначала чувствует тошноту, что в дальнейшем приводит к внутреннему кровотечению желудка и кишечника, а затем к отказу печени, селезенки и почек и, как следствие, к летальному исходу.
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