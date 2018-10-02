Министру обороны США прислали конверт с ядовитым веществом

2 октября, 2018, 23:31

Два конверта, адресованные руководству Пентагона, которые содержали смертельно токсичное вещество рицин, были изъяты в почтовом отделении ведомства

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что речь идет о "двух подозрительных конвертах", адресованных министру обороны Джеймсу Меттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.

Почтовое отделение Пентагона находится в отдельном доме на территории ведомства, где все входящие отправления тестируются специальной службой. Поэтому ни один конверт или посылка, которые показывают положительный результат тестирования на наличие опасных веществ, не попадают дальше и не представляют опасности для остального личного состава.

Как сообщил в связи с последним инцидентом пресс-секретарь Пентагона полковник Роб Миннинг, сейчас персонал почтовой службы, который контактировал с подозрительными конвертами, находится под карантином.