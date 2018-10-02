Ликвидация "Нафтогаза" помешает взыскать долги с "Газпрома", - Витренко

2 октября, 2018, 15:01

Ликвидация НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшие 6 лет помешает взысканию с российского "Газпрома" денег, которые Украина отсудила в международном арбитраже

Об этом заявил в Facebook главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя обещание Юлии Тимошенко ликвидировать компанию в случае избрания ее президентом Украины.

"Новый арбитраж против "Газпрома" с нашими исковыми заявлениями на сумму более $12 млрд, учитывая наш опыт, завершится не ранее чем за 2-3 года. Мы уже знаем, что "Газпром" всячески избегает исполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительное взыскание занимает еще минимум год. То есть уже 4 года. А если учитывать обжалование в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то не 4 года, а все 6 лет. То есть, реально ликвидировать "Нафтогаз" можно не после этих президентских выборов, а после следующих за ними", - подсчитал Витренко.

Коммерческий директор "Нафтогаза" также отметил, что обещание Тимошенко снизить стоимость газа для населения путем передачи функции реализации топлива "Укргаздобыче" после ликвидации "Нафтогаза" не имеет экономического обоснования, поскольку "Нафтогаз" не осуществляет такую деятельность.

"Сейчас "Укргаздобыча" занимается добычей газа и НЕ занимается его поставкой населению. Мало того, даже "Нафтогаз" НЕ занимается поставкой газа населению, этим занимаются облгазсбыты, и, как мы надеемся, будет заниматься компания, которую мы только недавно создали для того, чтобы поставлять газ населению напрямую. Если "Укргаздобыча" начнет заниматься поставкой газа для нужд населения, эта компания перестанет быть только газодобывающей компанией и станет больше "Нафтогаза". Все же в школе учили, что от перестановки слагаемых сумма не меняется? Как тогда объяснить, что от переноса функции реализации газа для нужд населения от "Нафтогаза" "Укргаздобыче" снизится цена на газ?" - пишет Витренко.