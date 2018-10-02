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Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
Сегодня состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур

2 октября

19:55 - "Гоффенгайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 2"

19:55 - "Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария), Oll.tv

22:00 - "Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина), "Футбол 1"

22:00 - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания), "Футбол 2"

22:00 - "Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия)

22:00 - ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания)

22:00 - АЕК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)

22:00 - "Бавария" (Германия) - "Аякс" (Голландия)

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