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Лидер Каталонии выдвинул ультиматум премьеру Испании

Глава правительства Каталонии Ким Торра пригрозил отозвать свою решающую парламентскую поддержку премьер-министра Испании Педро Санчеса, если тот не предложит новый механизм самоопределения для региона

Об этом сообщает The Guardian.

"Если до ноября не будет согласован механизм, то партии, поддерживающие независимость Каталонии, перестанут удерживать стабильность в испанском парламенте в пользу Санчеса", — заявил Ким Торра на заседании каталонского парламента.

Санчес занял пост премьер-министра Испании после объявления вотума недоверия предыдущему премьеру Мариано Рахою.

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