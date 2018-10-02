Ломаченко назвал боксера, который способен его победить

2 октября, 2018, 14:44

Василий Ломаченко признался, что пока не готов к бою с американцем Теренсом Кроуфордом

Об этом сообщает BoxNation.

По словам Ломаченко, сейчас поединок с Кроуфордом невозможен из-за разницы в весе, но в будущем боксеры могут встретиться.

"Кроуфорд - один из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Если я сейчас проведу с ним поединок, думаю, я проиграю. Но в будущем, возможно, бой состоится, увидим ", - сказал Ломаченко.

Теренс Кроуфорд владеет титулом чемпиона мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). Василий Ломаченко является чемпионом мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).