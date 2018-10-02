Ломаченко назвал боксера, который способен его победить
2 октября, 2018, 14:44
Василий Ломаченко признался, что пока не готов к бою с американцем Теренсом Кроуфордом
Об этом сообщает BoxNation.
По словам Ломаченко, сейчас поединок с Кроуфордом невозможен из-за разницы в весе, но в будущем боксеры могут встретиться.
"Кроуфорд - один из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Если я сейчас проведу с ним поединок, думаю, я проиграю. Но в будущем, возможно, бой состоится, увидим ", - сказал Ломаченко.
Теренс Кроуфорд владеет титулом чемпиона мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). Василий Ломаченко является чемпионом мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).
- Украинец 8 декабря в Нью-Йорке проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Хосе Педрасою из Пуэрто-Рико.
- Ломаченко заявил, что за несколько лет планирует изменить категорию и перейти в первую полусредний вес (до 63,5 кг).
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