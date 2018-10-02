Компания, которая работала 4 дня в неделю вместо пяти, переходит на новый график

2 октября, 2018, 12:21

В Новой Зеландии эксперимент с четырехдневной рабочей неделей стал успешным, поэтому компания решила перейти в новый режим работы

Об этом пишет NewsHub.

Фирма Perpetual Guardian руководит трастами, завещаниями и поместьями. Руководство решило устроить своим работникам эксперимент: звичани 5-дневный график здесь уменьшили до 4-дневного. Для отдыха оставили три дня.

Компания перевела 16 своих офисов и привлекла ученых для изучения результатов эксперимента.

Эта смена привела к повышению производительности среди своих 240 сотрудников. Работники рассказали, что они проводили больше времени со своими семьями, саморазвиваться, готовили и работали у себя в садах. По словам главы компании, работники выполняют работу более вдохновенно.

Perpetual Guardian вскоре изменит график. Зарплату обещают выплачивать такую же , как и за 5-дневную рабочую неделю.