Компания, которая работала 4 дня в неделю вместо пяти, переходит на новый график
Об этом пишет NewsHub.
Фирма Perpetual Guardian руководит трастами, завещаниями и поместьями. Руководство решило устроить своим работникам эксперимент: звичани 5-дневный график здесь уменьшили до 4-дневного. Для отдыха оставили три дня.
Компания перевела 16 своих офисов и привлекла ученых для изучения результатов эксперимента.
Эта смена привела к повышению производительности среди своих 240 сотрудников. Работники рассказали, что они проводили больше времени со своими семьями, саморазвиваться, готовили и работали у себя в садах. По словам главы компании, работники выполняют работу более вдохновенно.
Perpetual Guardian вскоре изменит график. Зарплату обещают выплачивать такую же , как и за 5-дневную рабочую неделю.
- Напомним, первый в своем роде эксперимент с 4-дневной рабочей неделей в Новой Зеландии завершился за два месяца, но прошло так хорошо, что компания начала думать над переходом в новый режим.
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