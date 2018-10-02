Кличко с известными боксерами посетил центр помощи детям "Город счастливых детей"

2 октября, 2018, 16:57

Мэр Киева, вечный чемпион WBC Виталий Кличко вместе с чемпионами и представителями WBC посетил центр помощи детям "Город счастливых детей" на Оболони

Подобные мероприятия, направленные на помощь детям, Всемирный боксерский совет устраивает регулярно, сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

Центр реабилитации "Город счастливых детей" выбрали не случайно. Здесь находятся дети, ставшие жертвами сложных семейных обстоятельств. Работает центр в Киеве уже 11 лет. И за это время его воспитатели помогли более чем трем сотням детей.

"Каждый из чемпионов - это человек, который достиг в жизни своей цели. Это – успешные люди. И шли они к своему успеху с детства. Поэтому этим детям сейчас очень важно дарить положительные эмоции, вдохновлять их, - подчеркнул Кличко. – Эта социальная акция, которую мы проводим вместе с WBC, всей боксерской семьей, поможет таким детям. И даже если они не станут великими спортсменами, сегодняшняя встреча будет большой мотивацией для них в жизни", - отметил Виталий Кличко.

"Я всегда принимаю участие в таких благотворительных мероприятиях, которые организует WBC. И мне очень нравится сама атмосфера, которая здесь царит", - заявил Эвандер Холифилд.

Сейчас в центре находятся 39 детей. Более 10% воспитанников — сироты. Все остальные — те, кого изъяли из неблагополучных семей, где родители уже лишены родительских прав, или же на стадии лишения. У некоторых детей из-за психологических травм есть проблемы с развитием.

Во время визита в "Город счастливых детей" Виталий Кличко и чемпионы WBC подарили детям боксерские перчатки со своими автографами, футбольные мячи, другое спортивное снаряжение и подарки. Но главное - дети имели возможность пообщаться с легендами мирового бокса и показали им небольшое представление.

"Мы много получили от жизни. И теперь наша миссия – передавать свой опыт, делиться вниманием и эмоциями с такими детьми. Я очень рад, что нам удалось поиграть с малышами и даже развеселить их", - рассказал журналистам Леннокс Льюис.

Во время этого мероприятия мэру столицы Виталию Кличко от Всемирного боксерского совета (WBC) вручили специальную награду за благотворительность. "Это награда не мне. Это награда - нашему прекрасному городу", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) 1 октября начался в столице Украины. В Киев приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран мира. Продлится конгресс до 5 октября.