Хирургическая маска или респиратор: Супрун рассказала, что действительно защищает от бактерий
Об этом она написала в Facebook.
По словам Супрун, хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Она имеет определенные преимущества, но работает и защищает не совсем так, как кажется.
"Хирургическая маска защищает медика от БОЛЬШИХ капель и брызг биологических жидкостей пациента. Также она уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются большие капли. Зато хирургические маски НЕ предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает ", - пояснила министр.
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Хирургические маски неэффективны на улице. В отличие от масок, через респиратор фильтрация мелкие частицы, которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени, фильтруются.
Дизайн респираторов предусматривает плотное прилегание к лицу. Степень функциональной способности респиратора фильтровать воздух можно определить по специальной маркировкой на нем.
- Напомним, астма относится к заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, от чего возникает бронхиальная астма.
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