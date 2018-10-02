Хирургическая маска или респиратор: Супрун рассказала, что действительно защищает от бактерий

2 октября, 2018, 14:05

И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, от чего защищают хирургическая маска и респиратор

Об этом она написала в Facebook.

По словам Супрун, хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Она имеет определенные преимущества, но работает и защищает не совсем так, как кажется.

"Хирургическая маска защищает медика от БОЛЬШИХ капель и брызг биологических жидкостей пациента. Также она уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются большие капли. Зато хирургические маски НЕ предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает ", - пояснила министр.

Читайте также: Есть супы и болеть из-за кондиционера: 13 мифов, разрушенных Ульяной Супрун. ТЕСТ

Хирургические маски неэффективны на улице. В отличие от масок, через респиратор фильтрация мелкие частицы, которые могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени, фильтруются.

Дизайн респираторов предусматривает плотное прилегание к лицу. Степень функциональной способности респиратора фильтровать воздух можно определить по специальной маркировкой на нем.