Instagram возглавит экс-вице-президент Facebook

2 октября, 2018, 11:31

Соцсеть Instagram возглавит бывший вице-президент по вопросам продукта компании Facebook Адам Моссери

Об этом сообщается в официальном блоге Instagram.

Отмечается, что, начиная с 2 октября Адам Моссери, нынешний вице-президент, станет председателем Instagram.

"Мы с большим удовольствием отдаем предпочтение лидеру по вопросам продукта, который имеет сильный дизайн и фокус на ремесло и простоту, а также глубокое понимание важности сообщества", - говорится в сообщении.

Адам будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса и привлекать новую исполнительную группу, включая руководителя проекта, руководителя продукта и руководителя операций.

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Основатели соцсети, которые покидают компанию, отметили, что в будущем собираются сохранить сообщество и верят в ее процветание.

Напомним, основатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер решили покинуть компанию.