Instagram возглавит экс-вице-президент Facebook
Об этом сообщается в официальном блоге Instagram.
Отмечается, что, начиная с 2 октября Адам Моссери, нынешний вице-президент, станет председателем Instagram.
"Мы с большим удовольствием отдаем предпочтение лидеру по вопросам продукта, который имеет сильный дизайн и фокус на ремесло и простоту, а также глубокое понимание важности сообщества", - говорится в сообщении.
Адам будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса и привлекать новую исполнительную группу, включая руководителя проекта, руководителя продукта и руководителя операций.
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Основатели соцсети, которые покидают компанию, отметили, что в будущем собираются сохранить сообщество и верят в ее процветание.
Напомним, основатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер решили покинуть компанию.
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