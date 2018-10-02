Городской совет Вараша избрал нового секретаря. Событие

2 октября, 2018, 07:45

Из-за раздоров чиновников коммунальное хозяйство города оказалось на грани банкротства

Вараш — город-спутник Ровенской атомной станции. Здесь уже второй раз за год сменили руководителя города. Местные депутаты уволили от должности секретаря горсовета Ирину Шумру. На такой шаг пошли из-за крайне неудовлетворительного состояния коммунальных предприятий. Накануне отопительного сезона фактически оказались на грани банкротства, говорит директор коммунального предприятия "Жилокоммунсервис” Сергей Мушик: "Предыдущая власть не уделила достаточно внимания предприятию и это отразилось и на финансовом состоянии предприятия, и в части оказания услуг".

"Коммунальные предприятия начали вопить — тарифы она останавливала, экономически обоснованные не принимала, возмещение рада не могла принять, коммунальная сфера начала рушиться. И вслед за ними и другие сферы", - добавляет депутат Варашского Совета Сергей Денега.

Ровенская атомная является бюджетообразующей для Вараша. Она обеспечивает до 80 процентов налоговых поступлений в городе. У коммунальных предприятий накопились большие долги за предоставленные услуги также и перед Ровенской АЭС, заявляет начальник УІтаЗГ РАЭС Петр Кратик: "Мы предоставляем услуги для коммунальных предприятий и соответственно хотели, чтобы городская власть способствовала, чтобы коммунальные предприятия, которые ею созданы, в полной гривной возвращали за предоставленные услуги на атомную станцию. К сожалению, последние годы это не складывается".

Новым секретарем и исполняющим обязанности главы Варашский городской совет избрал Александра Мензула, профессионального атомщика. Говорит, вместе с командой уже подготовил план выхода города из кризиса: "Вопрос по коммунальному хозяйству города, второй очень важный срочный — это решение вопроса первичной медицины, создание семейной медицины. И третий важный вопрос, который в этом году должен быть срочно решен — это объединение территориальных общин".

Приступить к исполнению обязанностей Александр Мензул должен в ближайшее время, когда будут внесены изменения в государственный реестр.