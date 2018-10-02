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Генсек НАТО надеется на решение украинско-венгерского спора

В НАТО надеются, что Будапешт и Киев решат свой спор относительно закона об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран Альянса, сообщает Европейская правда ..

"Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую большую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.

"Я надеюсь, что Украина и Венгрия решат разногласия. Только от Будапешта и Киева зависит поиск решения. Мы со своей стороны продолжим оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы встречались с президентом Порошенко на саммите в июле, мы продолжаем проводить встречи с правительством и предоставляем политическую и практическую поддержку ", - добавил он.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017.

  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, пока Киев "не прекратит наступление на венгерское меньшинство".
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