Если бы не удалось удержать Майдан: Парубий рассказал о запасном плане
Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью изданию "Украинская правда".
Парубий, который в то время был руководителем самообороны Евромайдана, заметил, что когда начались первые расстрелы и смерти, было невероятно сложно.
"Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые это говорю, но был запасной план – если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину", - подчеркнул Парубий.
Таким образом, этот второй план предусматривал организацию сопротивления во Львове, поскольку все тамошние советы и администрации были под их контролем.
"Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай в Львов, организовывай там штаб". Фамилию называть не буду. Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не поеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать", - пояснил Парубий.
- Также Парубий рассказал, что во время событий на Майдане в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток, чтобы те мешали выступлениям активистов.
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