Если бы не удалось удержать Майдан: Парубий рассказал о запасном плане

2 октября, 2018, 13:24

У активистов Евромайдана был запасной план на случай, если не удалось бы удержать позиции на Грушевского

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью изданию "Украинская правда".

Парубий, который в то время был руководителем самообороны Евромайдана, заметил, что когда начались первые расстрелы и смерти, было невероятно сложно.

"Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые это говорю, но был запасной план – если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину", - подчеркнул Парубий.

Таким образом, этот второй план предусматривал организацию сопротивления во Львове, поскольку все тамошние советы и администрации были под их контролем.

"Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай в Львов, организовывай там штаб". Фамилию называть не буду. Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не поеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать", - пояснил Парубий.