Что будет, если оставить лапшу на улице при -60℃

2 октября, 2018, 12:50

Персонал антарктической станции "Конкордия" оставили на несколько минут тарелку со спагетти на морозе и нашли "вермишельную скульптуру"

Об этом станция написала на своей Facebook-странице.

Антарктическая станция "Конкордия" - исследовательская база, которую открыли в 2005 году французы и итальянцы среди величайшей пустыни в мире.

На этой станции очень суровые условия: она находится от цивилизации дальше, чем МКС, солнца здесь нет четыре месяца в году, а температура опускается до -70 ℃. Животные в регионе не выживают.

Европейское космическое агентство (ESA) на "Конкордии" изучает возможные последствия длительных космических полетов на человека. Но 29 сентября здесь ставили другой эксперимент: они оставили лапшу на морозе.

Ученые "Конкордии" приготовили пищу, а затем сразу же оставили ее на несколько минут в одной из исследовательских вышек. За пределами станции было -60 ℃.

Лапша заморозилась за несколько минут. Этой заморозки хватило еще на несколько снимков уже в помещении.

Также на "Конкордии" новые сотрудники проходят традиционный ритуал: они выходят на улицу и выливают кипяток с пляшки. Из-за очень низкой температуры вода сразу начинает замерзать.