Что будет, если оставить лапшу на улице при -60℃
Об этом станция написала на своей Facebook-странице.
Антарктическая станция "Конкордия" - исследовательская база, которую открыли в 2005 году французы и итальянцы среди величайшей пустыни в мире.
На этой станции очень суровые условия: она находится от цивилизации дальше, чем МКС, солнца здесь нет четыре месяца в году, а температура опускается до -70 ℃. Животные в регионе не выживают.
Европейское космическое агентство (ESA) на "Конкордии" изучает возможные последствия длительных космических полетов на человека. Но 29 сентября здесь ставили другой эксперимент: они оставили лапшу на морозе.
Ученые "Конкордии" приготовили пищу, а затем сразу же оставили ее на несколько минут в одной из исследовательских вышек. За пределами станции было -60 ℃.
Лапша заморозилась за несколько минут. Этой заморозки хватило еще на несколько снимков уже в помещении.
Также на "Конкордии" новые сотрудники проходят традиционный ритуал: они выходят на улицу и выливают кипяток с пляшки. Из-за очень низкой температуры вода сразу начинает замерзать.
- Напомним, в провинции Цзянси на востоке Китая строители взорвали мост, длина которого - почти 1,6 тыс. Метров.
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