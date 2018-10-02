Чепига-Боширов получил "Героя России" за участие в аннексии Крыма, - СМИ

2 октября, 2018, 14:04

Полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, получил звание "Герой России" за участие в захвате Крыма

Об этом сообщило российское издание "Новая газета".

Изданию удалось разыскать трех бывших солдат и офицеров, с которыми служил Чепига. Один из них подтвердил, что Боширов (фамилия, под которым муж ездил в Британии) - это и есть Чепига.

"Звание "Герой России" Чепига получил за Крым. На потолке возле памятника Рокоссовському в училище выбиты имена выпускников, которые получили звание героя - там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995", - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что звание "Героя России" Чепиге и Попову было присвоено одним закрытым указом президента РФ и именно за Крым. Попов командовал отрядом спецназначения, а Чепига на то время был в звании подполковника.

Собеседники назвали изданию три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года: захват здания Совета министров Крыма, аэродрома Бельбек, а также разоружения бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии.

Попов и Чепига и были удостоены звания "Героя России" за то, что все три операции были проведены без кровопролития. По сведениям собеседников издания, в военной академии Минобороны РФ Анатолий Чепига поступил уже после аннексии Крыма - летом 2014 года.