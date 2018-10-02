Чепига-Боширов получил "Героя России" за участие в аннексии Крыма, - СМИ
Об этом сообщило российское издание "Новая газета".
Изданию удалось разыскать трех бывших солдат и офицеров, с которыми служил Чепига. Один из них подтвердил, что Боширов (фамилия, под которым муж ездил в Британии) - это и есть Чепига.
"Звание "Герой России" Чепига получил за Крым. На потолке возле памятника Рокоссовському в училище выбиты имена выпускников, которые получили звание героя - там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995", - рассказал собеседник издания.
Отмечается, что звание "Героя России" Чепиге и Попову было присвоено одним закрытым указом президента РФ и именно за Крым. Попов командовал отрядом спецназначения, а Чепига на то время был в звании подполковника.
Собеседники назвали изданию три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года: захват здания Совета министров Крыма, аэродрома Бельбек, а также разоружения бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии.
Попов и Чепига и были удостоены звания "Героя России" за то, что все три операции были проведены без кровопролития. По сведениям собеседников издания, в военной академии Минобороны РФ Анатолий Чепига поступил уже после аннексии Крыма - летом 2014 года.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
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