Цены на алкоголь в Украине "подскочили" на 5-20%

2 октября, 2018, 11:05

В Украине со 2 октября увеличилась стоимость алкогольных напитков на 5-20% в результате поднятия минимальных розничных цен

Об этом сообщает ZN.ua.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены, согласно постановлению правительства, из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривны, к 321 гривны, розничные - на 12,4%, или на 49,24 гривне , до 447 гривен.

Так, 0,5 л водки подорожает до 89,4 гривен (79,55 грн до подорожания), а бутылка сухого вина будет стоить 42 гривны, на крепленые вина и вермут подорожают до 49 гривен за бутылку (или на 8,9%), бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене - 89 гривен. А также подорожает на 12% подорожают виски, джин и ром на 7-9% подорожает и коньяк: "4" звезды - до 139,3 гривны, "5" звезд - до 151,7 гривны.

С 1 января 2019 года состоится второй этап повышения цен на алкоголь, когда на 9% повысятся акцизы.